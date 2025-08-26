Burkina/Initiative Faso mêbo : La famille Toé offre trois tonnes de ciment

Ouagadougou, 20 août 2025 (AIB) – La famille Toé a apporté mercredi sa contribution à la construction du Burkina Faso en offrant trois (3) tonnes de ciment à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », à Ouagadougou.

La remise symbolique a eu lieu ce mercredi matin sur le site de « Faso Mêbo », sis au lycée Philippe Zinda Kaboré.

Selon le porte-parole de la famille, Rodrigue Toé, ce don a été fait pour contribuer à l’édification du Burkina Faso. Il a précisé que ce geste de solidarité a été rendu possible grâce à sa contribution personnelle, à celle de son épouse, de ses enfants, ainsi qu’à celle de sa sœur résidant aux États-Unis.

« Ma sœur vivant aux États-Unis, de passage au Burkina, a tenu également à contribuer afin d’exhorter les Burkinabè de l’extérieur à lui emboîter le pas », a-t-il expliqué.

M. Toé a aussi indiqué que ses enfants ont participé individuellement : l’un avec 500 FCFA et l’autre avec 1000 FCFA.

Il a jugé l’initiative « Faso Mêbo » louable, car elle contribue à donner un nouveau visage aux différentes villes du Burkina.

Le donateur a enfin lancé un appel aux citoyens burkinabè de l’intérieur comme de l’extérieur, afin qu’ils ne ménagent aucun effort pour soutenir cette initiative présidentielle en faveur du développement du pays.

Agence d’Information du Burkina