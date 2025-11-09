Burkina-Artisanat-Inauguration-CNTAC

Burkina/Guiriko: Le Premier ministre inaugure un centre de 1,5 milliard FCFA pour booster la transformation artisanale du coton

Bobo-Dioulasso, 9 nov. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Président du Faso, a inauguré samedi dans la capitale économique du pays, le Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton (CNATAC), construit à hauteur d’un milliard 500 millions FCFA pour améliorer la qualité et la compétitivité des produits issus de l’or blanc.

« Le Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton (CNATAC) est un espace d’opportunité pour nos jeunes et nos artisans, un lieu où ils pourront acquérir le savoir-faire nécessaire pour améliorer la qualité et la compétitivité de nos produits », a indiqué le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Pour le Premier ministre, ce centre est un pas de plus vers la concrétisation de la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui veut que les Burkinabè se recentrent sur les produits finis issus de la transformation des matières premières produites au Burkina Faso.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour le Burkina Faso de miser sur ses ressources locales et sur le développement endogène, tout en appelant à la multiplication de tels centres dans toutes les régions du pays.

Cette infrastructure, qui offre des opportunités de formation et de perfectionnement, est dotée d’une grande capacité d’accueil d’apprenants, notamment dans les domaines du tissage, de la coupe-couture et de la teinture. Elle est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la République d’Italie.

Le ministre en charge du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, a exprimé sa gratitude au Premier ministre et aux partenaires techniques pour leur engagement en faveur de la valorisation du coton burkinabè.

Pour lui, ce centre de transformation permettra de lutter contre l’exportation brute du coton, qui constitue depuis des décennies l’un des piliers de l’économie burkinabè.

Il a invité les artisans à s’approprier pleinement ce nouvel outil pour en faire un espace d’innovation et de créativité, tout en rendant hommage à la coopération italo-burkinabè qui a rendu possible sa réalisation.

L’aboutissement de ce projet est le signe de la résilience du peuple burkinabè, a indiqué pour sa part l’ambassadeur de la République d’Italie au Burkina Faso, représenté par Emanuela Forcella, tout en exprimant la fierté de son pays d’avoir contribué à sa mise en œuvre.

La diplomate italienne a par ailleurs rendu hommage à tous les acteurs mobilisés dans le cadre du projet et dont la diligence et la persévérance ont permis de surmonter les obstacles rencontrés en cours de réalisation.

Agence d’information du Burkina

YOS-FO/ata