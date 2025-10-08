Burkina- Kadiogo-ISTID-Célébration-Anniversaire

Burkina/Formation : L’ISTID entreprend une série d’activités en prélude de ses 20 ans d’existence

Ouagadougou, 8 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la commémoration de son 20e anniversaire, prévue du 4 au 18 octobre 2025, l’institut des Sciences et Techniques de l’Information Documentaire (ISTID) a entrepris une série d’activités pour marquer ses 20 ans au service de l’information documentaire pour la sauvegarde de la mémoire nationale.

Les activités prévues par l’institut pour commémorer les deux décennies d’existence sont une séance d’aérobic menée, une visite ce mercredi 8 octobre à l’Assemblée Législative de Transition, qui sera suivie d’une visite au musée national le samedi 11 octobre.

Les activités de l’ISTID se poursuivront le samedi 18 octobre 2025 par une conférence sur le thème « Les archives à l’ère du numérique » et un partage de repas à la fin des échanges.

« Dans le cadre, justement, des 20 ans d’existence de l’ISTID, nous voulons célébrer le parcours que l’école a connu. Et environ 500 personnes ont été formées dans cet institut, qui sont actuellement dans les institutions, au niveau des ministères et dans les banques », a déclaré le directeur par intérim de l’ISTID, Soubeiga Pascal.

Selon lui, 95% des archivistes et bibliothécaires qui sont dans les banques et assurances sont des produits de l’institut.

Pour Malo Naomi Karine Virginie, épouse Traoré, ancienne étudiante de l’ISTID et conseillère en archivistique, ces visites de terrain sont très importantes parce qu’elles permettent à toutes les promotions d’apprendre davantage.

Elle a indiqué que la visite de l’ALT a permis de connaitre l’historique de l’hémicycle et beaucoup d’autres informations qui seront utiles sur le plan professionnel.

L’institut des Sciences et Techniques de l’Information Documentaire a été créé en 2005 et est spécialisé dans les domaines archivistique, bibliothéconomie et documentaire.

Agence d’Information du Burkina

BBP/YOS