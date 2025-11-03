BURKINA-PRESSE-REVUE

Burkina : Forces armées nationales, insurrection populaire et Tour du Faso en couverture des journaux burkinabè

Ouagadougou, 3 nov. 2025 (AIB)- La presse burkinabè de ce lundi, fait écho des 65e et 11e anniversaires des Forces armées nationales et de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, sans oublier la finale du 36e Tour du Faso 2025.

« 36e Tour du Faso : Paul Daumont, maillot jaune historique », affiche à sa Une, le quotidien d’Etat Sidwaya.

Le journal public rapporte que le cycliste burkinabè, Paul Daumont s’est adjugé hier dimanche à Ouagadougou, lors de la finale du 36e Tour du Faso, le maillot jaune et maillot vert confirmant ainsi son statut de nouveau roi des pistes après son maillot de 2023.

Le doyen des quotidiens privés du Burkina Faso, L’Observateur Paalga, pour sa part, soutient que « le Burkinabè Paul Daumont voit la vie en… jaune ».

Quant au confrère Le Pays, Paul Daumont s’est affirmé en commandant du Tour du Faso, en remportant la dernière étape qui reliait Saponé à Ouagadougou, d’une distance de 113,250 km.

Le journal privé précise que le Malien Tiémoko Diamouténé et le Marocain El Alouani sont arrivés respectivement 2e et 3e.

Le quotidien privé L’Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso, laisse voir à sa première page : « 36e édition du Tour du Faso : Paul Daumont, vainqueur ».

Sous un autre chapitre, le quotidien d’Etat fait cas du 65e anniversaire des Forces armées nationales (FAN).

Selon lui, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a rendu visite le samedi 1er novembre 2025, aux militaires blessés en opérations, hospitalisés à l’hôpital militaire capitaine Halassane-Coulibaly, sis au camp Sangoulé-Lamizana à Ouagadougou.

Le quotidien d’Etat indique qu’à travers cette visite du chef du gouvernement, la Nation a été aux côtés de ses héros blessés.

Pour l’Observateur Paalga, le Premier ministre représentant le Président du Faso, le capitaine, Ibrahim Traoré a présidé la cérémonie commémorative du 65e des FAN à la place de la Nation de Ouagadougou sous le thème « Forces armées nationales engagées avec le peuple dans la Révolution progressiste populaire pour une défense souveraine du territoire ».

De son côté, le journal privé Le Pays renchérit que pour l’occasion, le Président du Faso rend hommage aux Forces combattantes.

Au sujet de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le même journal révèle que le peuple burkinabè n’oublie pas ses héros.

Toujours dans la même dynamique, le journal public Sidwaya indique que le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a déposé le vendredi 31 octobre 2025, une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch de septembre 2015.

L’Observateur Paalga s’appesantit sur le sujet en commentant les propos du président de l’Union des familles des martyrs de l’insurrection populaire, Victor Pouahoulabou

Le doyen des quotidiens privés burkinabè fait remarquer selon M. Pouahoulabou, les héros ne sont pas morts pour rien.

Agence d’information du Burkina

NO/HB/ATA