Burkina/Faso Mêbo : Les commerçants du grand marché de Ouagadougou contribuent à près de 5 millions FCFA

Ouagadougou, 24 juil. 2025 (AIB)- L’Association de petits commerçants de Rood Wooko, le grand marché de la capitale burkinabè a soutenu jeudi, l’Initiative présidentielle (IP) Faso Mêbo avec du sable, du ciment et d’agrégats à près de 5 millions CFA pour le développement du pays.

L’Association de petits commerçants de Rood Wooko de Ouagadougou a apporté ce jeudi 24 novembre 2025 à l’Initiative présidentielle (IP) Faso Meebo, un soutien de près de 5 millions au vaste programme du gouvernement consistant à assainir les différentes villes et développer le Burkina.

Le geste des commerçants se compose de 40 tonnes de granit, 40 tonnes de sable et de 35 tonnes de ciment et s’élève à 4 millions 407 mille 500 FCFA.

« Nous sommes venus ce matin à Faso Meebo pour répondre à l’appel du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, relatif à l’Initiative Présidentielle qui concerne tous les Burkinabé », a affirmé le porte-parole des commerçants, Sayouba Sawadogo.

M. Sawadogo a également invité les autres commerçants des marchés et Yaars à accompagner Faso Mêbo dans l’atteinte des objectifs escomptés en matière d’assainissement et d’urbanisation des villes.

Selon lui, les commerçants restent disponibles à soutenir l’ l’Initiative Présidentielle pour la construction du Burkina Faso.

Le dapoya Naaba Tanga de Nomgana, a pour sa part, salué la création de cette initiative par les autorités pour développer le Faso.

Il a par ailleurs précisé que les commerçants reviendront un jour pour appuyer Faso Mêbo dans ses travaux.

La représentante des femmes de Rood Wooko, Zalissa Nikièma, a aussi exhorté les commerçants de la capitale à suivre leur exemple pour faire de l’ l’Initiative Présidentielle, une réussite.

« Nous souhaitons que Dieu donne les moyens aux Burkinabè afin qu’ils contribuent à Faso Mêbo », a-t-elle confié.

Saisissant l’occasion,l’Amicale des retraités des Eaux et forêts a remis une tonne de ciment, 20 plants d’arbres et 20 grilles estimés à environ 150 000 FCFA.

Lancée en octobre 2024 par le Chef de l’Etat, Faso Mêbo vise à moderniser les infrastructures nationales et favoriser le désenclavement rural et urbain.

Agence d'information du Burkina

