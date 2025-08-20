Burkina-Faso-Mêbo-Don-Association-Tampoaba

Burkina/Faso Mêbo : L’association Sirba Tampoaba fait un don de 2 tonnes de ciment

Ouagadougou, 19 août 2025 (AIB)- L’Association Géomanciens des gulmanchtés Sirba Tanpoaba a offert ce mardi, 2 tonnes de ciments à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo en signe d’engagement patriotique.

‎« Lorsque tu es citoyen du Burkina, tu dois contribuer pour le développement de ton pays car c’est ensemble que l’on va plus loin et vite » a déclaré le secrétaire général de l’association, Koka Pierre Tindano

Les membres de l’association ont affirmé leur soutien total à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo pour garantir au Burkina Faso un avenir meilleur.

‎Le secrétaire général de l’association a lancé un appel à chaque Burkinabè d’ici et de la diaspora de prendre conscience de la portée de cette initiative, de la soutenir, car c’est ensemble que nous bâtirons un Faso plus fort et plus juste.

Agence de l’Information du Burkina

‎LN/ZAF/bbp/ata