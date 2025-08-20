Burkina-Faso-Mêbo-Don-Presse-Privée

Burkina/ Faso Mêbo : Des médias privés contribuent à hauteur de 10 millions F CFA

Ouagadougou, 19 Août 2025 (AIB)- Les médias privés du Burkina à savoir l’Observateur Paalga, Le Quotidien, Aujourd’hui au Faso, Le Pays, Mousson News et l’économiste du Faso ont contribué ce mardi à l’initiative présidentielle, Faso Mêbo à hauteur de 10 tonnes de ciment.

Le porte-parole du collectif des médias qui ont contribué et aussi directeur de publication du journal Le Quotidien, Souleymane Traoré, a rappelé qu’en mai dernier, ils ont signé le pacte patriotique des médias pour apporter leur soutien et accompagnement au gouvernement.

« Effectivement, nous apportons beaucoup de contributions en termes de couverture médiatique, d’insertion de communiqués de presse pour plus de visibilité des activités du gouvernement, et aujourd’hui, pour être dans la dynamique nationale, nous apportons 10 tonnes de ciment à Faso Mêbo pour plus d’assainissement dans nos villes », a confié M. Traoré.

Il a invité tous les citoyens des quatre coins du Burkina à apporter leurs contributions de sorte à rendre le pays propre, bien assaini où il fait bon vivre.

Agence d’Information du Burkina

