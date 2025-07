BURKINA-INITIATIVE-FASO-MEBO-DON-SOCIETE

Burkina/Faso Mêbo : Adja internationale Immo offre 10 tonnes de ciment d’une valeur de 2 millions F CFA

Ouagadougou, 3 juillet 2025 (AIB) – La société immobilière Adja Internationale Immo en abrégé « « A. INTER IMMO », a remis mercredi, 10 tonnes de ciment d’une valeur de 2 millions de FCFA, pour soutenir Faso Mêbo, un programme présidentiel axé entre autres, sur l’aménagement urbain et la construction d’infrastructures.

« Quand une initiative est bonne, les actions suivent d’elles-mêmes. C’est vraiment un réel honneur pour nous de participer justement à cette contribution pour l’embellissement de nos villes », a déclaré le gérant de la société Adja Internationale Immo, Abdoul Karim Sanou.

Il a indiqué que sa société ne peut pas être en marge de cette initiative présidentielle.

M. Sanou a appelé les autres acteurs économiques à soutenir l’élan déjà amorcé en faveur de la construction nationale.

Abdoul Karim Sanou s’exprimait, mercredi à Ouagadougou, lors de la remise par sa société de 10 tonnes de ciment d’une valeur de 2 millions de F CFA à l’initiative Faso Mêbo.

« C’est collectivement que nous pourrons construire nos villes et avoir un avenir plus juste, plus inclusif », a-t-il ajouté, tout en promettant d’autres actions à venir.

