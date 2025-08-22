Burkina-Faso-Mêbo-Don-Association- Wôkankoke

‎Burkina/Don : L’Association « Wôkankoke » des Bissa vivant à Brescia, offre 03 tonnes de ciment à Faso Mêbo

‎Ouagadougou, 22 août 2025 (AIB)- L’Association Wôkankoke (On est ensemble en langue Bissa), des Bissa vivant à Brescia, en Italie, a offert ce vendredi, 03 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo et prêté main forte sur le chantier en vue d’apporter sa modeste contribution à la construction du pays.

‎ Composée d’une vingtaine de jeunes Bissa vivant à Brescia, en Italie, l’association Wôkankoke est une association qui dit répondre à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, appelant l’ensemble des burkinabè de l’intérieur et de la diaspora à construire le pays à travers l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

‎« Répondant à l’appel du Président du Faso à travers l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, nous, jeunes Bissa vivant en Italie de l’association Wôkankoke qui signifie « on est ensemble » avons décidé, non seulement de répondre présent en apportant notre modeste contribution de 03 tonnes de ciment, mais aussi prêter main forte sur le terrain pour qu’ensemble nous construisons le Burkina Faso », a déclaré le représentant du président de l’association, Issa Sambaré.

‎Il a par ailleurs lancé un appel à tous les Burkinabè d’ici et d’ailleurs, de prendre conscience de la portée de cette initiative, de la soutenir, car c’est ensemble que nous bâtirons un Faso plus fort et plus juste.

‎Agence de l’Information du Burkina

‎LN/OS/bbp

