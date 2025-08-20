Burkina-Faso-Mêbo-Don-Supporters-Real-Madrid

Burkina/Don à Faso Mêbo : Les supporters du Real Madrid contribuent à hauteur de 2 millions de FCFA

Ouagadougou, 9 août 2025 (AIB) –L’association des supporters du Real Madrid au Burkina Faso a offert, le mardi 5 août 2025, un don d’une valeur de 2 000 000 F CFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo pour le développement du pays. Ce don est essentiellement composé de 11 tonnes de ciment, 11 brouettes et 60 packs d’eau.

Le secrétaire général de l’association, Issouf Sawadogo, a déclaré que quand il s’agit de développement, cela nécessite la contribution de l’ensemble des fils et filles du pays.

L’association a jugé bon d’apporter son aide pour accompagner le gouvernement et appelle la jeunesse à s’unir pour jouer sa partition dans la construction du pays pour le bonheur de tous.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata