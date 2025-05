Burkina : Deux permis restitués et sept suspendus lors de la première session foraine de la Commission technique de retrait de permis

Ouagadougou, 22 mai 2025 (AIB) – La Commission technique spéciale de retrait de permis de conduire a tenu, ce jeudi à la gare de l’Est de Ouagadougou, sa première session foraine de l’année 2025. À l’issue de l’examen de neuf dossiers liés à des accidents mortels de la circulation, deux permis ont été restitués et sept autres suspendus avec sursis pour des durées allant d’un à cinq mois.

Selon les responsables, les deux conducteurs ayant retrouvé leur permis n’ont pas été reconnus responsables des accidents impliquant des pertes en vies humaines. Quant aux sept autres, leur responsabilité a été établie, mais la Commission a opté pour des suspensions avec sursis, assorties de recommandations strictes.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le Directeur général des Transports terrestres et maritimes, Sibidi Vincent Tougri, a souligné que cette session foraine vise à rapprocher l’administration des usagers tout en garantissant un traitement transparent et efficace des cas de retrait de permis. Il a rappelé que cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale de réduction des accidents de la route au Burkina Faso

Au terme des travaux, la Commission a exhorté les conducteurs impliqués à faire preuve de plus de responsabilité et à respecter rigoureusement le Code de la route.

Deux autres sessions foraines de la Commission sont prévues au cours de l’année 2025.

Agence d’information du Burkina (AIB)

Source : SCOM/ONASER