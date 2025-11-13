BURKINA-REVUE-PRESSE

Burkina : Corruption et fraude font la Une des quotidiens

Ouagadougou, 13 nov. 2025 (AIB)-Les Unes des quotidiens burkinabè du mercredi, font écho de la saisie de fils et pagnes tissés importés et des acteurs de la douane et de la justice épinglés par le KORAG.

« Lutte contre la corruption : Le KORAG épingle des douaniers des magistrats et un avocat », titre à sa Une, le journal public Sidwaya.

Selon le journal, le porte-parole du KORAG, le capitaine Azaria Farouk Sorgho, dans un communiqué lu à la télévision nationale le mercredi 12 novembre 2025, a informé les Burkinabè des faits de corruption dont se sont rendus coupables des douaniers et des acteurs de la justice.

Sidwaya explique que l’affaire débutée en 2021 a connu plusieurs rebondissements et le porte-parole a dénoncé la campagne de désinformation menée par des médias occidentaux, qui accusent les autorités burkinabè d’avoir mis aux arrêts des magistrats pour des faits antérieurs qui les incriminaient.

Le journal privé Le Pays rapporte que malgré les multiples mises en garde, dénonciation, interpellations et sanctions, certains Burkinabè réfractaires au changement, font la sourde oreille se livrant toujours à des pratiques aux antipodes des valeurs de la Révolution progressiste populaire.

Aux dires du journal privé, le KORAG invite les Burkinabè à rester vigilants et à faire échec aux manipulations qui pourraient découler de cette lutte âpre contre la corruption et les mauvaises pratiques.

Un autre sujet, le doyen des quotidiens burkinabè, L’Observateur Paalga, affiche à sa Une : « BMCRF : Des fraudeurs « Emballés » dans des fils et pagnes tissés importés ».

Le quotidien rend compte de la saisie par la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes, des fils à tisser et de pagnes importés dans la capitale et plusieurs régions du pays.

Pour le quotidien, les autorités rappellent que seul le fil à tisser de marque FILSAH est autorisé à la commercialisation sur e territoire national.

Toujours le même sujet, L’Observateur Paalga, raconte le couvre-feu douanier à Pouytenga où la même brigade a intercepté la semaine dernière un véhicule suspect dans les encablures de la ville de Pouytenga.

Un contrôle minutieux a dit le journal, a permis de découvrir 140 fûts de cyanure de 50 kg chacun, soit 7 tonnes d’une substance hautement toxique, d’une valeur estimée à 21 800 000 FCFA.

Quant à Sidwaya, il poursuit qu’en plus du cyanure, la même saisie comporte aussi des cigarettes et des amphétamines et le directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, salue le sens du devoir et la réactivité des agents mobilisés, tout en rappelant que la lutte contre la fraude et le crime transfrontalier demeure une priorité nationale.

Agence d’information du Burkina

HB/OO