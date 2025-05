Burkina/Catholicisme : Monseigneur David Koudougou installé évêque de Tenkodogo

Tenkodogo, 24 mai 2025 (AIB) – Monseigneur David Koudougou a pris possession canonique, ce samedi, du diocèse de Tenkodogo, avec pour devise : « La vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ. »

La cathédrale Saint François-Xavier de Tenkodogo a abrité, le samedi 24 mai 2025, la prise de possession canonique du diocèse du même nom par Monseigneur David Koudougou.

Le rituel d’installation, présidé par le cardinal Philippe Ouédraogo, a rassemblé des fidèles catholiques venus des quatre coins du Burkina Faso et d’ailleurs, une délégation gouvernementale, le président du Conseil constitutionnel, Me Barthélémy Kéré, ainsi que de nombreuses autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires.

Avec pour devise : « La vie éternelle, c’est qu’ils Te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et Celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17,3), le nouvel évêque de Tenkodogo a déclaré :

« Quand nous observons ce qui se passe autour de nous, on peut dire que c’est parce que les hommes ignorent Dieu. C’est pour leur communiquer la vie, qui est Dieu lui-même, que nous avons choisi cette devise pour guider notre ministère pastoral. »

À cet effet, il a invité la famille diocésaine à prier pour le retour de la paix au Burkina Faso, et à rester en communion, non seulement avec leur évêque, mais aussi avec tout le peuple de Dieu, pour la réussite de la mission de l’Église.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a dépêché les ministres Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et Adama Luc Sorgho à cette cérémonie.

« Nous sommes venus au nom du Président du Faso pour traduire toute la solidarité du gouvernement et dire que nous sommes en communion de prière avec l’Église. Nous souhaitons que Monseigneur David Koudougou soit un pasteur selon le cœur de Dieu, un pasteur qui va prôner la cohésion sociale et la paix, deux valeurs tant recherchées aujourd’hui. Nous espérons que Monseigneur David Koudougou et les fidèles chrétiens cultiveront la paix et le vivre-ensemble. », a indiqué Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque émérite de Ouagadougou, a pour sa part affirmé :

« Dieu a fait un don merveilleux. Il donne à son peuple, l’Église-famille de Tenkodogo, un pasteur selon son cœur. Le rôle du pasteur, c’est d’être le modèle unique, et ce modèle, c’est Jésus-Christ. Tout évêque doit être une icône de Jésus, un miroir qui reflète la vie. L’évêque doit refléter Jésus-Christ ; il n’a pas d’autre chose à faire que de faire la volonté de Dieu et de contribuer à rassembler les hommes en un seul peuple pour les conduire vers la vie éternelle. »

Mgr David Koudougou est le 2ᵉ évêque de Tenkodogo après Mgr Prosper Kontiebo, devenu archevêque métropolitain de Ouagadougou en novembre 2023, en remplacement du cardinal Philippe Ouédraogo.

Précédemment administrateur diocésain à Tenkodogo, il est né le 1er août 1972 à Tenkodogo, dans la région du Centre-Est, et a été ordonné prêtre le 14 juillet 2001.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

SM/ata