Burkina : À Ziniaré, la flamme du patriotisme rallumée à travers une conférence publique sur la citoyenneté

Ziniaré, 30 juillet 2025 (AIB)-L’Initiative présidentielle pour le développement communautaire a organisé, le 29 juillet 2025 à Ziniaré, une conférence publique autour des valeurs de civisme, de patriotisme et de cohésion sociale. L’activité, qui s’est tenue dans la salle polyvalente de la ville, a mobilisé des participants venus des différentes communes de la région d’Oubri.

Trois thèmes principaux ont structuré les échanges : « Civisme et citoyenneté », « Patriotisme et participation citoyenne » ainsi que « Culture de la paix et de la cohésion sociale ».

Le directeur de l’éducation au civisme et à la citoyenneté au ministère en charge des Droits humains, Denis Daboné, a développé son intervention sur le premier thème.

« Nous avons d’abord défini la citoyenneté burkinabè, puis abordé les droits et devoirs du citoyen, avant de développer la question du civisme, à travers des références à des figures modèles comme sous la Révolution de Thomas Sankara. »

Selon lui, la qualité des échanges et les engagements pris par les participants témoignent d’un intérêt sincère.

« Les gens étaient réceptifs, et plusieurs ont affirmé leur volonté de relayer les messages dans leurs localités, leurs familles et leurs structures. »

La gouverneure de la région d’Oubri, Assetou Barry, s’est dite satisfaite de la mobilisation.

« Malgré la pluie, la salle était quasiment pleine. Le principal message est que ceux qui ont assisté à cette conférence deviennent des relais de la paix, de la cohésion sociale et de l’engagement aux côtés des autorités pour le développement. »

Pour Dominique Conombo, coordinateur technique de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, ces conférences visent à renforcer l’adhésion des populations aux actions de refondation engagées par le président de la Transition.

« Il s’agit d’inculquer les valeurs de civisme, de patriotisme et de culture de la paix. C’est aussi notre manière d’accompagner nos forces combattantes sur le terrain. »

Des modèles d’engagement citoyen ont été évoqués, à l’image d’El Hadj Saïdou Bikienga, de Nagréongo, désigné meilleur citoyen engagé en 2023. Le chargé de mission à la présidence, Boureima Sawadogo, a également salué les nombreuses initiatives locales comme les contributions à Faso Mêêbo ou les actions de salubrité urbaine.

L’engagement des participants ne s’est pas limité aux discours. Les organisations de la société civile (OSC) de Bassitenga ont déjà annoncé une séance d’apprentissage de l’hymne national en langue mooré, preuve que les messages de la conférence trouvent écho dans les actes.

Agence d’information du Burkina

LC/ata