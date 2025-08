Bam : Le haut-commissaire loue l’action des veilles citoyennes de Kongoussi et de Sabcé

Kongoussi, 2 août 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a salué ce samedi l’engagement exemplaire des comités de veille citoyenne de Kongoussi et de Sabcé, qui ont mené une opération conjointe d’élagage le long de la route nationale n°22 (RN22), afin de renforcer la sécurité routière.

En cette saison hivernale marquée par une végétation dense, les comités de veille se sont mobilisés pour dégager les abords de la voie, dans le but d’améliorer la visibilité des usagers et de réduire les risques d’embuscade entre Kongoussi et Sabcé, sur un tronçon long de 15 km.

Les équipes sont parties simultanément de Kongoussi et de Sabcé pour se rencontrer à mi-chemin, dans une ambiance de fraternité et de collaboration, signe de la synergie d’action entre les deux localités.

Le haut-commissaire Karim Ouédraogo, accompagné du président de la délégation spéciale de Kongoussi, Abel Dayamba, du directeur provincial de la Police nationale du Bam, Kito Yaya Soulama, et du commandant adjoint de la Brigade territoriale de Gendarmerie de Kongoussi, Bitié Konabié, s’est rendu sur les lieux pour encourager les acteurs.

« Cette action est une preuve concrète de l’engagement citoyen face aux défis sécuritaires. Je vous félicite pour votre engagement qui contribue à préserver la quiétude des populations », a déclaré le haut-commissaire Ouédraogo.

Il a également insisté sur l’importance de multiplier ce type d’initiatives pour renforcer la résilience communautaire et soutenir l’action des forces de défense et de sécurité.

Rappelons que, dans un contexte de lutte contre l’insécurité, les veilles citoyennes sont des relais indispensables entre les populations et les autorités. Leur mobilisation continue contribue à la préservation du territoire et à la stabilité des zones à risque.

Agence d’information du Burkina

AR/ata