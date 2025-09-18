BURKINA-CIRCULATION-MOTARDS-ORGANISATION-72H

Burkina/72 h des motards : Plus de 500 motards attendus à Ouagadouou du 26 au 28 septembre 2025

Ouagadougou, 18 sept. 2025 (AIB)- La troisième édition des 72 h des motards prévue du vendredi 26 au dimanche 28 septembre prochain dans la capitale burkinabè, connaîtra la participation de plus 500 motards de divers pays sous le thème : «Moto et citoyens responsables : résilience souveraineté intégration et sécurité routière.

».Selon le président des motards du Faso, Adel Azize Konaté, la ville de Ouagadougou accueillera du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2025, plus de 500 motards, lors de la biennale des passionnés de grosses cylindrés.

Konaté a précisé que cette 3e édition des motards est placée sous le thème : « Moto et citoyens responsables : résilience souveraineté intégration et sécurité routière».

Le président des motards qui s’exprimait mercredi dans les locaux de l’Office national de sécurité routière (ONASER) de Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse, a précisé que l’événement est placé sous le patronage du ministre d’Etat, ministre en charge de l’Administration territoriale, la présidence du ministre de la Sécurité et le parrainage de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongho.

« Les clubs motards du Burkina Faso composés des motards du Faso, West Coast Adventure, West Burkina Bikers, Dafra riders, Team cross du Faso, Elite bikers, free Bikers, les Bikeuses burkinabè, Liberty rider sont heureux de vous annoncer la tenue de la grande messe des motards d’Afrique, j’ai nommé les 72 h des motards », a-t-il dit.

Pour Adel Azize Konaté, les motards seront issus du Niger, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau, des USA et du Canada, pour découvrir la destination Burkina Faso.De son avis, le pays reste résilient et tient debout malgré l’adversité tout en soulignant que la moto est devenue un puissant outil de rapprochement des peuples et des cultures.M. Konaté a fait remarquer que les 3 jours des motards seront une occasion pour conscientiser les Ouagalais sur les bonnes pratiques de la circulation telles que le port des casques et l’obtention du permis de conduire A relatif aux engins à deux roues.

A ses dires, plusieurs activités qui, sont entre autres, le tour de ville, la parade, les sensibilisations, la conférence publique sur la thématique, l’exposition et le dîner gala seront au programme des 72h des motards.Le Niger est le pays invité d’honneur de cette 3e édition de la biennale des passionnés de grosses cylindrés au Burkina Faso.

Agence d’information du BurkinaNO/BH/ATA