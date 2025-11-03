Burkina – Boulkiemdé – Sabou – Tamtooré – Inclusion économique

Boulkiemdé : Un périmètre maraîcher pour renforcer l’autonomisation des veuves des forces combattantes à Sabou

Sabou, 3 nov. 2025 (AIB) – Sous l’égide du président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdoul Aziz Koara, les acteurs locaux et partenaires ont visité, samedi dernier, le périmètre maraîcher de plus d’un hectare aménagé à Tamtooré au profit des veuves des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Fruit d’une collaboration entre le ministère en charge de l’Agriculture et le Collectif 06, ce projet vise à renforcer l’autonomisation économique des veuves des FDS, par la pratique agricole.

Selon le président du Collectif 06, Serge Igor Birba, l’objectif est d’offrir à ces femmes des moyens durables de subsistance.

« Nous avons choisi d’apprendre aux veuves des Forces de défense et de sécurité à pêcher plutôt qu’à leur donner du poisson, car c’est dans cette logique qu’elles pourront se prendre en charge durablement », a-t-il indiqué.

Une bénéficiaire a exprimé toute sa reconnaissance envers les initiateurs : « Ce site est une opportunité pour nous de subvenir à nos besoins et d’assurer l’avenir de nos enfants sans dépendre des autres », a-t-elle déclaré.

Pour le PDS de Sabou, Abdoul Aziz Koara, cette initiative est un exemple à suivre.

« C’est avec un grand plaisir que nous constatons la réalisation de ce projet à Tamtooré. Il permettra aux veuves des forces combattantes de se prendre en charge, ainsi que leurs familles », a-t-il salué.

Le projet, initié par le Collectif 06 en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, a été mis en place pour soutenir les veuves des forces combattantes à travers la production maraîchère.

Agence d’information du Burkina

PJK/PB/bbp