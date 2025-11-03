BURKINA-NANDO-FASO-MEBO-RAZANG-NABA-SOUTIEN

Boulkiemdé : Razang Naaba Poulmawendé fait un don de près de 30 millions F CFA à l’Initiative Faso Mêbo

Koudougou, 31 oct. 2025 (AIB) – L’opérateur économique Wogdog Razang Naaba Poulmawendé, PDG du Groupe Poulma Distribution International, a posé un acte de patriotisme fort vendredi, en faveur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo à Koudougou.

Estimé à 30 millions de francs CFA, le don est composé de matériaux de construction constitués de 200 tonnes de ciment et 150 tonnes de sable granite ; des équipements dont 2 vibreurs de moules à pavés, 1 ordinateur portable ; de l’appui alimentaire notamment 10 bidons d’huile, 2 tonnes de riz, et une enveloppe de 500 000 F CFA pour renforcer la cuisine.

L’appui, d’une valeur de près de 30 millions de francs CFA, témoigne de l’adhésion croissante du secteur privé à la dynamique de renouveau national impulsée par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso.

Ce geste d’envergure aura un impact direct et significatif sur les travaux au niveau du site et l’amélioration des conditions de travail des volontaires mobilisés.

Un patriotisme exemplaire chaleureusement salué par les autorités, les leaders coutumiers et la population, cet acte confirme l’engagement indéfectible de cet opérateur économique au développement du Burkina Faso.

Le Razang Naaba Poulmawendé, déjà connu pour son engagement social, confirme que le secteur privé est un acteur clé de la reconstruction nationale, incarnant parfaitement la philosophie de Faso Mêbo : unir, fédérer, bâtir ensemble.

Son exemple est désormais une référence, invitant d’autres bonnes volontés à se joindre à ce sursaut patriotique qui fait de chaque citoyen un acteur du changement.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp