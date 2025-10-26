BURKINA-BOULKIEMDE-DEVELOPPEMENT-LOCAL-CADRE-CONCERTATION-SESSION

‎Boulkiemdé : les acteurs locaux échangent sur la gouvernance de l’eau et la résilience communautaire à Nandiala

‎Nandiala, 24 oct. 2025 (AIB) – La commune de Nandiala a tenu, vendredi, dans la salle de réunion de la mairie, une session de concertation communale réunissant les acteurs locaux du développement autour des questions d’eau, d’hygiène, d’assainissement et de sécurité alimentaire.

‎Présidée par la présidente de la délégation spéciale de la commune, Aminata Diallo, la rencontre a permis de faire le point des activités menées avec l’appui des partenaires techniques, notamment la Croix-Rouge burkinabè, dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés par l’amélioration de l’accès à l’eau potable.

‎Selon le chef des projets à la Croix-Rouge burkinabè, Yacouba Fofana, ce projet, qui intervient à Nandiala depuis 2014, vise à « renforcer la gouvernance locale du secteur de l’eau » et à améliorer durablement l’accès des populations aux services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement.

Financé à hauteur de 3 millions d’euros pour cinq communes, le projet prévoit la réalisation d’infrastructures hydrauliques, dont un AEP multi-villages à Nandiala, actuellement en phase d’étude socio-économique et environnementale.

‎Mme Aminata Diallo a salué la qualité de la collaboration entre la commune et ses partenaires. Elle a indiqué que ce cadre de concertation a également permis de rappeler aux agriculteurs que la collecte à bord champs des céréales par la SONAGESS débutera bientôt, ainsi que la campagne de vaccination du cheptel conduite par le service technique de l’élevage, toutes présentes à la rencontre.

‎Les participants ont été invités à maintenir leur engagement et à accompagner la mise en œuvre des différents projets pour un développement harmonieux de la commune.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp