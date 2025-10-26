BURKINA-BOULKIEMDE-DEVELOPPEMENT-LOCAL-CADRE-CONCERTATION-SESSION
Boulkiemdé : les acteurs locaux échangent sur la gouvernance de l’eau et la résilience communautaire à Nandiala
Nandiala, 24 oct. 2025 (AIB) – La commune de Nandiala a tenu, vendredi, dans la salle de réunion de la mairie, une session de concertation communale réunissant les acteurs locaux du développement autour des questions d’eau, d’hygiène, d’assainissement et de sécurité alimentaire.
Présidée par la présidente de la délégation spéciale de la commune, Aminata Diallo, la rencontre a permis de faire le point des activités menées avec l’appui des partenaires techniques, notamment la Croix-Rouge burkinabè, dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés par l’amélioration de l’accès à l’eau potable.
Selon le chef des projets à la Croix-Rouge burkinabè, Yacouba Fofana, ce projet, qui intervient à Nandiala depuis 2014, vise à « renforcer la gouvernance locale du secteur de l’eau » et à améliorer durablement l’accès des populations aux services d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement.
Financé à hauteur de 3 millions d’euros pour cinq communes, le projet prévoit la réalisation d’infrastructures hydrauliques, dont un AEP multi-villages à Nandiala, actuellement en phase d’étude socio-économique et environnementale.
Mme Aminata Diallo a salué la qualité de la collaboration entre la commune et ses partenaires. Elle a indiqué que ce cadre de concertation a également permis de rappeler aux agriculteurs que la collecte à bord champs des céréales par la SONAGESS débutera bientôt, ainsi que la campagne de vaccination du cheptel conduite par le service technique de l’élevage, toutes présentes à la rencontre.
Les participants ont été invités à maintenir leur engagement et à accompagner la mise en œuvre des différents projets pour un développement harmonieux de la commune.
Agence d’information du Burkina
