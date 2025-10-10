Burkina-Boulgou-Journée-Engagement-Patriotique-Montée-Couleurs

‎

‎Boulgou/Zonsé: Les forces vives montent les couleurs pour marquer la Journée Nationale d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne

‎

‎Zonsé, 9 oct. 2025 (AIB) – Les forces vives de la commune de Zonsé dans la province du Boulgou ont monté les couleurs nationale pour marquer la deuxième phase de la Journée Nationale d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC).

Selon le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Zonsé, Wendinmi Frédéric Ouédraogo, cette montée des couleurs nationales s’inscrit dans un processus visant à renforcer l’engagement citoyen et le patriotisme au sein de la population

Le PDS a livré le message du Président du Faso à la population de Zonsé. Ce discours a été traduit en langue nationale bissa pour mieux toucher le cœur des habitants et favoriser une meilleure compréhension.

Le message, selon le PDS, vise à raviver le sens du patriotisme et à encourager chaque Burkinabè à adopter des comportements en adéquation avec les valeurs de la nation.

‎

« Le Chef de l’État le capitaine Ibrahim Traoré, nous rappelle que le patriotisme ne doit pas se limiter à un mot, mais qu’il se manifeste à travers des actions concrètes. Parmi ces actions figurent les travaux d’intérêt général, le rejet de la corruption, et la dénonciation de tout acte ou comportement qui pourrait nuire à la révolution populaire et progressiste », a laissé entendre le PDS.

‎

‎Il a, par ailleurs, exhorté tous les citoyens à incarner les valeurs d’intégrité et à œuvrer sans relâche pour préserver la souveraineté nationale.

« Le Burkina Faso, notre héritage commun, mérite notre engagement total. Chaque pierre posée, chaque arbre planté, chaque enfant éduqué est une victoire pour notre avenir collectif. Soyons des bâtisseurs d’une nation forte et unie », a-t-il déclaré.

‎

‎La cérémonie a été marquée par un profond sentiment de solidarité et d’unité nationale, réaffirmant l’engagement de chaque Burkinabè pour un avenir plus radieux et un retour de la paix.

‎Agence d’Information du Burkina

‎AG/bak