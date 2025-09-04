Burkina /Boulgou-Reboisement.

Boulgou : Un bosquet médicinal crée à Mogom -Noore à l’occasion de la journée communale de reboisement à Bittou

Bittou 4 septembre 2025 (AIB) – La commune de Bittou, a célèbre ce jeudi 4 septembre 2025, la journée communale de reboisement a Mogom-noore à une dizaine de kilomètres de Bittou, en mettant sous terre plusieurs espèces d’arbres.

L’initiative a permis la création d’un bosquet médicinal d’une superficie de 2 hectares.au totale 600 plantes médicinales de différentes espèces ont été mis en terre.

L’objectif de la création de ce bosquet est de contribuer à reverdir le pays, faire la promotion des plantes médicinales, lutter contre la désertification, et aussi amélioré le cadre de vie des habitants, a souligné Ouena Nyan lieutenant des eaux et forêts chef de service départemental des eaux et forêts de Bittou.

« Nous avons pu mettre 600 plantes en terre tout espèces confondus tel que le néré, le tamarinier le baobab, a-t-il ajouté.

M. Ouena a exprimé sa satisfaction pour la mobilisation de la population. Il a aussi remercié les autorités pour leur accompagnement pour la réussite de l’événement. Il a également invité la population a un bon entretien du bosquet

Minoungou Hamidou, président du bureau des orpailleurs de Bittou a invité la population a un bon suivi du bosquet et à soutenir les autorités pour l’initiative.

« Je suis content quand on parle de planter des arbres. On ne peut pas vouloir être souverain sans parler de plantes.

Les représentants du chef des villages de Mogom-Noore, Sambnaaba, Zampaligre et Ayouba ont salué les autorités pour leur vision. Ils ont promis accompagner la protection des plantes médecinales.

Ils ont soutenu qu’un processus sera engagé pour la clôture du bosquet, au nom du président du Faso Le capitaine Ibrahim Traore.

Agence d’information du Burkina

