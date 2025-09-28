Boulgou : Pose de la première pierre de la clôture de la gendarmerie de Niaogho

Tenkodogo, 27 sept. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Boulgou, Lallé Siaka Yao, représentant le Haut-commissaire, a procédé samedi à la pose de la première pierre de la clôture de la brigade de gendarmerie de Niaogho. En seulement deux semaines, l’initiative citoyenne « Un paquet de ciment pour construire la clôture de la gendarmerie nationale de Niaogho » a permis de collecter 30 tonnes de ciment, des agrégats et plus d’un million de F CFA.

À l’appel d’un comité de six membres, la population de Niaogho s’est fortement mobilisée pour doter la brigade d’une clôture. Le secrétaire général de la province du Boulgou Lallé Siaka Yao a salué cette initiative comme « une belle leçon de patriotisme et de responsabilité citoyenne » et a rassuré les initiateurs de l’accompagnement constant de l’État. Il a rappelé que ce projet communautaire s’inscrit dans la politique nationale de sécurité et de développement local.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de Niaogho, Karim Sana, a affirmé que « cette clôture n’est pas seulement une barrière de pierres, mais un symbole de patriotisme, d’unité et de responsabilité ». Pour sa part, Mahamady Compaoré, enseignant à la retraite et président de l’initiative, a invité la population à maintenir la mobilisation, car les défis restent nombreux. La présence de Naaba Wobgho II, chef de Niaogho, a conféré une dimension coutumière et spirituelle à la cérémonie.

