Boulgou : Les préparatifs du PNET 2025 avancent de manière satisfaisante à Tenkodogo

Tenkodogo, 7 oct. 2025 (AIB) – À quelques heures du lancement de la 7e édition du Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET), prévue les 9 et 10 octobre 2025 à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, les préparatifs avancent de manière satisfaisante. L’assurance a été donnée ce mardi par le directeur du développement de l’industrie touristique, M. Kadré Sawadogo, au cours d’une conférence de presse consacrée à l’état d’avancement des travaux.

Institué en 2019 par le ministère en charge du Tourisme, le PNET s’est imposé comme une vitrine nationale de reconnaissance et de valorisation des acteurs et entreprises du secteur touristique. Pour cette 7e édition, le thème retenu est : « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso ».

Selon M. Sawadogo, ce thème interpelle aussi bien les opérateurs privés que l’administration publique à renforcer leurs efforts pour améliorer la qualité des prestations et accroître l’attractivité du pays. L’événement vise également à encourager la réflexion sur les leviers de résilience et de compétitivité du secteur, afin de consolider le positionnement du Burkina Faso sur la scène régionale et internationale.

Au-delà des distinctions, le PNET constitue un cadre d’encouragement pour les acteurs touristiques qui continuent d’exercer avec détermination malgré le contexte sécuritaire. Depuis sa création, plus d’une centaine d’entreprises ont été distinguées, illustrant le dynamisme du secteur.

L’édition 2025 se distingue par sa délocalisation à Tenkodogo, une première depuis la création du prix. « Après six éditions à Ouagadougou, le choix du Nakambé traduit la volonté du ministère de promouvoir les régions et de valoriser leur patrimoine touristique », a souligné M. Sawadogo.

Le programme prévoit notamment une excursion touristique le 9 octobre pour découvrir les sites attractifs du Nakambé, ainsi qu’un panel sur le thème central, destiné à stimuler la réflexion et le partage d’expériences. L’apothéose interviendra le 10 octobre à 19h à l’Hôtel Laafi, au cours d’une soirée retransmise en direct sur la Télévision nationale et les médias régionaux synchronisés. Cette cérémonie sera marquée par des prestations artistiques, un défilé de mode et la remise de 22 trophées aux lauréats.

Le comité d’organisation affiche un niveau de préparation rassurant : les jurys ont finalisé la sélection des nominés, les vidéos de présentation (VTR) sont prêtes et la mobilisation des partenaires publics, privés et des ressortissants du Nakambé s’intensifie pour garantir le succès de l’événement.

Le PNET 2025 s’annonce ainsi comme une vitrine de l’excellence touristique et de la résilience nationale. À travers cette manifestation, le ministère entend réaffirmer la détermination du peuple burkinabè à bâtir une industrie touristique forte, créatrice de richesse et porteuse de paix.

M. Kadré Sawadogo a enfin invité l’ensemble des acteurs du secteur, les partenaires et les médias à se mobiliser pour faire du PNET 2025 « une réussite éclatante et un hommage vivant à la vitalité du tourisme burkinabè ».

Agence d’Information du Burkina

