Boulgou : Les occupants du site du parking du poste de contrôle de Bittou indemnisés pour la réhabilitation de l’infrastructure

Bittou, 29 août 2025 (AIB) – Dans le cadre du projet régional du Corridor économique Lomé-Ouaga-Niger (PcELON), avec l’appui de la Banque mondiale, la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a entamé la réhabilitation du parking du poste de contrôle de douane de Bittou. Les occupants installés sur l’emprise du mur de la clôture du site ont été indemnisés afin de libérer l’espace pour les travaux, a constaté vendredi un correspondant de l’AIB.

Selon l’agent d’exploitation de la CCI-BF à Bittou, Barthélémy Zoungrana, l’opération s’est déroulée en trois étapes : sensibilisation, recensement et paiement des indemnisations. « Vous voyez vous-mêmes l’état de dégradation du site. Il fallait réaménager le parking pour accueillir les gros camions. Le projet prévoit le pavage du parking et la reconstruction de la clôture », a-t-il confié.

Des commerçants et artisans affectés ont exprimé leur satisfaction d’avoir été pris en compte. Bytogo Chérif, cuisinier, affirme avoir reçu un chèque de 2 489 600 F CFA. Ouedraogo Mahamoudou, mécanicien installé sur le site depuis vingt ans, dit également être « ravi » d’avoir bénéficié d’une compensation de plus d’1 150 000 F CFA. Plusieurs autres acteurs du secteur formel et informel, notamment des restauratrices, mécaniciens, laveuses de vêtements et démarcheurs, ont aussi perçu des indemnisations jugées conséquentes.

Ces compensations permettent d’accompagner la modernisation du poste de contrôle de Bittou, considéré comme un point stratégique du corridor économique. L’initiative vise à doter la plateforme logistique de normes modernes, en tenant compte des réalités économiques et sociales locales.

Les bénéficiaires ont salué les autorités et les partenaires techniques et financiers pour leurs efforts en faveur du développement de la commune de Bittou et de la facilitation du commerce sous-régional.

Agence d’information du Burkina

