Boulgou : le nouveau Directeur de la Jeunesse et de l’Emploi prend officiellement fonction

Tenkodogo, (AIB)-Le nouveau Directeur provincial de la Jeunesse et de l’Emploi du Boulgou, Souleymane Sandwidi a été officiellement installé le vendredi 20 juin 2025 à Tenkodogo.

C’est dans la salle de réunion du haut commissariat du Boulgou qu’a eu lieu, la cérémonie solennelle de passation de service entre le directeur provincial entrant en charge de la Jeunesse et de l’emploi, Souleymane Sandwidi, et son prédécesseur Lassané Ouedraogo.

La cérémonie a été présidée par le Secrétaire général de la province Lallé Siaka Yao, en présence des autorités administratives, religieuses, coutumières et du personnel.

«Je remercie avec déférence les plus hautes autorités de notre pays, et tout particulièrement le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, pour la confiance placée en ma modeste personne lors du Conseil des ministres du 28 mai 2025. Je m’engage à relever les défis pour mériter cette confiance», affirmé le nouveau Directeur..

Souleymane Sandwidi a par ailleurs sollicité l’accompagnent de ses proches collaborateurs pour l’atteinte des résultats escompté.

l a confié qu’il accueil cette mission avec la conscience aiguë, des enjeux, des attentes et des défis, mais aussi avec l’espoir ferme que le changement soit possible.

«Je viens avec la volonté d’insuffler une nouvelle dynamique, redonner un élan à notre direction provinciale, dans un esprit de rigueur, de transparence, de proximité, et surtout de résultats», a-t-il ajouté.

Quant au directeur par intérim sortant, Lassané Ouedraogo, qui aura passé deux ans et trois mois à la tête de la direction provinciale, il a rendu un vibrant hommage à tout le personnel, aux collègues des services communaux, aux personnes ressources, aux notabilités coutumières et religieuses, pour l’accompagnement dont il a bénéficié.

Agence d’information du Burkina

SM/yos