Boulgou : Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à Bittou

Bittou, 7 novembre 2025 (AIB) – La vaccination contre la poliomyélite couplée à la vitamine A +, au déparasitage et au traitement contre la malnutrition aiguë des enfants de 0 à 59 mois, a effectivement débuté le vendredi 7 novembre 2025 dans le district sanitaire de Bittou.

Selon l’infirmier chef de poste (ICP)du CSPS urbain de Bittou, BouGahiri AHImam, tout est mis en œuvre pour la réussite de la campagne de vaccination.

Il a également invité les parents à collaborer afin que le district sanitaire de Bittou puisse atteindre les objectifs.

On note que au moins 42 000 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite dans le district sanitaire de Bittou, du 7 au 10 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

