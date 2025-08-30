Burkina-Don-Ancien-Député

Boulgou/Don : L’ancien député Harouna Bayiré offre 50 tonnes de ciment à Faso Mêbo à Tenkodogo

Tenkodogo, 28 août 2025 (AIB) – La brigade Faso Mêbo de Tenkodogo, basée au secteur 6, a reçu jeudi, un don de 50 tonnes de ciment offert par l’ancien député Harouna Bayiré, à travers son représentant Déné Harouna.

La remise du don a été présidée par le chargé de mission de la Présidence du Faso pour la région du Nakambé, Adaman Kamboné, en présence des autorités locales.

Selon Déné Harouna, ce don s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de l’honorable Harouna Bayiré à l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

Il a indiqué que l’ancien député soutient la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et encourage les ressortissants du Nakambé à se mobiliser autour de lui.

« Cette dynamique marque une étape dans le renforcement de l’indépendance de notre pays », a-t-il affirmé, ajoutant que d’autres actions seront envisagées dans la mesure des possibilités de l’honorable Bayiré.

Dans son intervention, le chargé de mission Adaman Kamboné a salué l’initiative, soulignant qu’elle traduit la volonté de certains fils de la région de contribuer à son développement. Il a invité les ressortissants vivant à Ouagadougou et ailleurs à suivre cet exemple afin d’appuyer les actions locales.

La remise de ce don à la brigade Faso Mêbo s’inscrit dans une dynamique de participation communautaire aux efforts de développement, en cohérence avec les orientations nationales.

Agence d’information du Burkina

