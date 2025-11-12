Boulgou : Clôture de la 6e édition du Festival Leeré à Zabré

Zabré, 10 novembre 2025 (AIB)-Le rideau est tombé sur la 6e édition du Festival Leeré, un événement majeur organisé par l’association Leeré Saré, qui s’est tenue du 6 au 9 novembre 2025 dans la commune de Zabré. Ce festival annuel a rassemblé un grand nombre de festivaliers et mis en lumière la richesse culturelle et agroalimentaire de la région du Boulgou.

Au programme de cette édition, plusieurs moments forts ont marqué les esprits, notamment la visite au chef de canton de Zabré, un cross populaire et une cérémonie d’ouverture grandiose. Chaque soir, au coucher du soleil, les festivaliers ont participé à des causeries communautaires, favorisant la convivialité et la cohésion sociale au sein de la commune. Les longues files d’attente à l’entrée du festival témoignent du succès grandissant de cet événement d’année en année.

Lu par le haut-commissaire du Boulgou, Constantin D. Dabiré, le message du ministre en charge de la Culture, Gilbert Pengwendé Ouédraogo, patron de l’événement, a salué « cette noble initiative, désormais un rendez-vous culturel incontournable qui participe activement à l’épanouissement de notre patrimoine culturel ». Il a affirmé « s’engager, pour sa part, à plaider pour un soutien accru à cette belle initiative culturelle ».

Le promoteur du festival, Caleb Zinssoni, dit Kezi, également artiste musicien, a exprimé sa joie et sa fierté de voir la population s’approprier cet événement devenu un véritable outil de valorisation des cultures et des traditions locales. « Ce sont des milliers de festivaliers qui nous rendent visite chaque soir. C’est un sentiment immense de voir les populations de Zabré et des environs adhérer à cette initiative, qui montre au monde entier que, même en période difficile, le Burkina Faso vit à travers sa culture, facteur de cohésion sociale », a déclaré le promoteur.

Les festivités ont été animées par une série de concerts live et playback d’artistes locaux et internationaux, qui ont ravi un public enthousiaste.

Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré, Alain Boubié Bassono, a exprimé sa reconnaissance envers le promoteur et l’ensemble des acteurs du festival, soulignant l’importance de cet événement dans le renforcement des liens sociaux et la promotion de la paix. « En valorisant notre diversité culturelle, nous renforçons nos liens sociaux et favorisons une paix durable. Le Festival Leeré participe au développement local et soutient nos forces armées dans leur mission de défense et de restauration de la paix », a-t-il déclaré.

Placée sous le thème « Contribution de la culture à la promotion de la paix et de la cohésion sociale : enjeux et perspectives », l’édition 2025 a introduit de nouvelles activités, dont un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic, marquant une belle innovation pour cette édition.

L’association Leeré Saré a également profité de l’occasion pour remettre des distinctions de reconnaissance à ses partenaires et à des personnes ressources, soulignant l’importance du soutien collectif. En plus des festivités, des gestes symboliques ont été posés pour améliorer le cadre de vie des habitants de Zabré, avec la remise de poubelles à la commune et d’une tonne de ciment pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mebo.

L’édition 2025 du Festival Leeré a été un véritable succès, comme en témoigne l’affluence record des festivaliers, malgré l’entrée payante, renforçant ainsi les valeurs de paix, de solidarité et de développement au cœur du Boulgou.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata