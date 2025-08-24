Burkina-Bougouriba-Tranfusion-Sanguine-FAIB

Bougouriba/Don de sang : La FAIB organise une collecte au profit de la banque de sang de Gaoua

Diébougou, 23 août 2025 (AIB)- La Fédération des Associations islamiques du Burkina (FAIB), section Bougouriba, a organisé samedi, dans la cour de l’école primaire publique Diébougou « D», une collecte de sang au profit du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Gaoua, dans la région de Djôrô.

L’activité, qui vise à renforcer la disponibilité du sang dans les formations sanitaires, a mobilisé plusieurs volontaires. Elle a été Conduite par l’équipe technique du CRTS de Gaoua, qui a appelé à la solidarité et à l’engagement de tous pour la réussite de l’opération.

« Pour nous, c’est un sentiment de satisfaction. Chaque année, la FAIB est un partenaire clé qui nous aide dans la mobilisation des poches dans la région de Djôro. Voyez-vous, avec la situation sécuritaire actuelle, les nouveau-nés, les blessés et d’autres patients manquent souvent de sang. Cette initiative vient à point nommé pour sauver des vies », a déclaré le médecin généraliste et responsable de l’équipe de collecte du jour, Dr Ismaël Songzabré.

Dans son intervention, le vice coordonnateur de la FAIB, section Bougouriba, Cheikh Saabane Simia, a salué la mobilisation de la population et a réaffirmé l’engagement de la structure à poursuivre l’initiative.

« C’est comme la troisième fois que nous organisons des activités pareilles. Le sang, c’est quelque chose qu’on ne peut pas acheter au marché. Celui qui en donne sauve des vies. Nous allons redoubler d’efforts pour que les hôpitaux disposent toujours de ce liquide précieux et, si Dieu le veut, organiser deux ou trois collectes par an », a-t-il confié.

Cette collecte de sang s’inscrit dans le cadre des actions sociales de la FAIB pour accompagner le système de santé local. Les responsables ont invité toutes les bonnes volontés à s’engager dans la collecte de don de sang afin de contribuer à réduire les décès liés à l’insuffisance du liquide précieux.

Agence d’Information du Burkina

