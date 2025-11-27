Burkina-Bougouriba-Education-Passation-CCEB

Bougouriba: Bakary Joël Sanou succède à Séni Kientega à la tête de la CEB de Dolo

Diébougou, 27 nov. 2025 (AIB)–La cérémonie officielle de passation de charge entre le chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) sortant et le nouveau responsable de la CEB de Dolo s’est tenue ce mardi 25 novembre 2025 dans la salle de réunion de la mairie.

La cérémonie a été placée sous la présidence du Préfet du département et Président de la Délégation spéciale de la commune de Dolo, Ilassa Ouédraogo, en présence des autorités administratives, des partenaires sociaux, des acteurs du monde éducatif ainsi que des populations de la commune.

À cette occasion, Séni Kientega, Chef de la CEB sortant, a officiellement passé le flambeau à Bakary Joël Sanou, son successeur. Les différents intervenants ont salué le travail remarquable abattu par le responsable sortant, dont le passage à la tête de la CEB a été marqué par un engagement constant, une gestion rigoureuse et une volonté affirmée d’améliorer la qualité de l’enseignement dans la circonscription.

Dans son intervention, Séni Kientega a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble de ses collaborateurs, partenaires techniques et sociaux pour l’accompagnement reçu tout au long de sa mission. Il a également encouragé son successeur à poursuivre les efforts engagés, dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de leadership.

Prenant la parole à son tour, Bakary Joël Sanou, nouveau Chef de la CEB de Dolo, a remercié les autorités pour la confiance placée en sa personne. Il s’est engagé à consolider les acquis, à poursuivre les projets en cours, à renforcer la collaboration avec tous les acteurs de l’éducation et à promouvoir une gouvernance participative, efficace et orientée vers les résultats.

Clôturant la cérémonie, le Préfet, Ilassa Ouedraogo a salué l’esprit de responsabilité et de continuité qui a caractérisé cette passation de charge. Il a rappelé le rôle fondamental de l’éducation dans le développement local et a exhorté le nouveau responsable à faire preuve d’écoute, de disponibilité et de dynamisme pour relever les défis éducatifs de la commune.

La cérémonie a pris fin dans un climat de fraternité, de reconnaissance et de mobilisation collective pour soutenir la nouvelle équipe dirigeante de la CEB au service de l’éducation à Dolo.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata