Bougouriba : 97 artistes et sportifs en lice pour la Semaine régionale de la culture

Diébougou, 29 août 2025 (AIB) – La province de la Bougouriba sera représentée par 97 artistes et sportifs à la Semaine régionale de la culture (SRC) prévue à Gaoua du 16 au 18 octobre 2025 sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

Cette rencontre servira à désigner les ambassadeurs culturels de la région de Djôrô pour la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue à Bobo-Dioulasso en 2026.

La date du 22 août 2025 a marqué la clôture des inscriptions pour la phase régionale.

Selon la direction provinciale en charge de la culture, Abdoul Aziz Bationo, la Bougouriba sera représentée aussi bien en collectif qu’en individuel dans plusieurs disciplines : arts du spectacle (danse traditionnelle poule adulte, vedette de la chanson traditionnelle, chœur populaire, slam, ballet poule jeune), art culinaire, art plastique, ainsi que dans des sports traditionnels comme la lutte et le tir à l’arc.

La SRC constitue une étape déterminante dans la valorisation du patrimoine culturel local et l’émergence des talents qui défendront les couleurs de la région à l’échelle nationale.

Interrogé sur la mobilisation, le Directeur provincial en charge de la culture, Aziz Bationo, a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement des acteur culturels :

« Nous nous disons vraiment que ces artistes sont à la hauteur. S’ils n’étaient pas motivés, ils n’allaient pas s’inscrire. Donc déjà, la motivation y est », a-t-il indiqué.

À l’en croire, les préparatifs se poursuivent avec un accompagnement de proximité.

« Nous irons vers eux pour vraiment les encourager à bien se préparer pour pouvoir participer à la SRC au niveau régional. Aussi, nous les encourageons à à tout donner pour une réussite parfaite aux SRC », a-t-il ajouté.

M. Bationo nourrit l’espoir que la Bougouriba tirera son épingle du jeu.

« Nous espérons bien que la province sortira gagnante au regard des différentes catégories qui seront en compétition. Les autres provinces vont nous sentir. Nous irons montrer ce que la province a pour sortir victorieuse », a-t-il conclu

Agence d’information du Burkina