Bogandé : 147 jeunes formés à la saponification et à la fabrication de pommade à base de beurre de karité

Bogandé, 3 sept. 2025 (AIB) – L’Association Amour AGAPÉ en Action, en collaboration avec le Groupe Napagou SARL, a clôturé le mercredi 3 septembre 2025 à Bogandé, une session de formation gratuite qui a permis à 147 jeunes, majoritairement des femmes, d’acquérir des compétences pratiques en saponification et en fabrication de pommade à base de beurre de karité.

Pendant trois jours, du 1e au 3 septembre 2025 les participants ont appris avec assiduité les techniques de fabrication du savon kabakourou, du savon liquide, du détergent en poudre, savon de lessive ainsi que de la pommade Karilor, conçue à partir du beurre de karité, un produit local à forte valeur ajoutée.

La présidente provinciale de l’Association Amour AGAPÉ en Action, Mme Taboudou née Koumbo Mano, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’autonomisation des jeunes et des femmes, afin de leur offrir des alternatives économiques durables.

Le formateur principal, M. Attina Napagou du Groupe Napagou SARL, a rappelé les différents modules dispensés et insisté sur l’importance de la rigueur dans la mise en œuvre des acquis pour garantir la qualité des produits.

Deux bénéficiaires, M. Yarga Yenibanipo de Thion et M. Tindano Dayebouga de Kossougoudou, ont partagé leurs témoignages, saluant une formation pratique et immédiatement exploitable dans leur quotidien.

Le Haut-commissaire de la province de la Gnagna, M. Jean Baptiste Béogo, a, pour sa part, encouragé les participants à mettre à profit les connaissances acquises, tout en réaffirmant l’accompagnement des autorités provinciales aux initiatives locales créatrices d’emplois et de revenus.

La cérémonie a été marquée par la remise d’attestations aux participants et de présents symboliques, notamment des produits fabriqués au cours de la formation, aux officiels, suivie d’une photo de famille.

Ce renforcement de capacités, selon les organisateurs, vise à contribuer au développement local par la valorisation du beurre de karité et la promotion de l’entrepreneuriat communautaire.

Agence d’information du Burkina