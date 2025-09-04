BURKINA-BAM-CULTURE-MUSIQUE-DEDICACE

Bam/Culture : la troupe Namaoré de Loagha dédicace son premier album

Kongoussi, 30 août 2025 (AIB) – La troupe Namaoré de Loaga( village situé à 15km de Kongoussi) a dédicacé, samedi à Kongoussi, son premier maxi intitulé Zemtaaba, en présence du directeur provincial de la Communication et de la Culture du Bam, François P. T. Ouédraogo, représentant la Directrice régionale des Kuilsé (Centre-Nord), et sous le parrainage de Jean Paul Sawadogo, responsable de l’entreprise Wend SO Production et natif du village de Loagha.

Composé de quatre titres, l’album véhicule des messages de cohésion sociale, d’unité nationale et de valorisation des traditions. Le titre phare « Zemtaaba » appelle à l’unité sacrée pour bâtir un Faso meilleur. « Id Rawelgué » invite à un sursaut patriotique, « Ra Yimi Kundendé » prône le retour aux sources, tandis que « FDS Raod Kemsgo» rend hommage aux Forces de défense et de sécurité.

Produit dans le studio Espérance Pro de la Radio Notre Dame de l’Espérance de Kongoussi, l’album s’inscrit dans une démarche de valorisation des traditions. “Notre jeune studio vise à promouvoir les valeurs culturelles du Burkina Faso”, a déclaré son directeur, l’abbé Michel Sawadogo.

Le Directeur provincial de la culture du Bam a félicité la troupe pour cette avancée et l’a invitée à maintenir le même dynamisme dans ses prestations. Il a également encouragé les mélomanes à acquérir l’album qui coûte 5 000 FCFA afin de soutenir les artistes.

Pour sa part, le parrain Jean Paul Sawadogo a exprimé sa satisfaction de voir le Namaoré de Loagha « disposer enfin d’une production discographique ».

En rappel, la troupe Namaoré de Loagha a représenté huit fois le Centre-Nord à la Semaine nationale de la culture (SNC), où elle a décroché deux premiers prix en chœur populaire.

Le Namaoré est un héritage communautaire de Loagha qui s’est révélée au grand public en 2000 lors du Festival Namaaré de Tikaré où elle avait été classée première.

Agence d’Information du Burkina

