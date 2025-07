Bobo-Dioulasso : Lancement du tournoi « Bf1 Foot » pour renforcer la cohésion entre FDS et population

La télévision privée Bf1 a procédé, le 26 juillet 2025 à Bobo-Dioulasso, au lancement officiel de son tournoi dénommé « Bf1 Foot ». Cette compétition sportive met en lice 32 équipes, dont six issues des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), avec pour ambition de renforcer la cohésion entre les FDS et les populations locales.

Le match d’ouverture a opposé l’équipe GBR à celle de la Famille TRAORÉ. Cette dernière a largement dominé la rencontre en s’imposant sur le score de 4 buts à 0. Le tournoi, qui se joue sur le terrain du quartier Belle Ville, s’étendra jusqu’au 6 septembre 2025.

Selon le président du comité d’organisation, Justin Sotouo DABIRÉ, cette initiative vise à créer un cadre d’échange et de fraternité, dans un contexte marqué par la lutte contre l’insécurité. « Il s’agit de promouvoir la paix, le vivre-ensemble et la collaboration entre les FDS et les civils à travers le sport », a-t-il déclaré.

Pour mémoire, la gendarmerie nationale est détentrice du trophée remporté lors de la deuxième édition. Cette troisième édition s’annonce déjà très disputée au vu de l’engouement autour du tournoi.

Agence d’Information du Burkina