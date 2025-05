Burkina-Bazèga-Journée-Culturelle

Bazèga : Les communautés renforcent la cohésion sociale à travers une journée culturelle à Ipelcé

Kombissiri, 21 mais 2025 (AIB) – Les populations de la commune rurale de Ipelcé se sont fortement mobilisées à la faveur de leur journée culturelle, tenue le 17 mai 2025, pour promouvoir la paix et la cohésion sociale à travers la culture.

Ipelcé, commune rurale située à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Kombissiri, chef-lieu de la province du Bazèga, a connu une ambiance festive le samedi 17 mai 2025.

Et pour cause, les fils et filles et les forces vives de la commune ont à l’unisson, célébré le vivre-ensemble harmonieux à travers l’organisation de leur journée culturelle sous le thème : « Pour une paix et une cohésion sociale durable dans la commune de Ipelcé, valorisons la culture burkinabè ».

Selon la présidente de la délégation spéciale de la commune de Ipelcé, Émeline Kiemtoré/Bonkoungou, cette activité entre dans le cadre du mois du patrimoine culturel burkinabè allant du 18 avril au 18 mai.

À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées, notamment une nuit dédiée aux contes traditionnels, l’exposition d’objets traditionnels en voie de disparition, l’enseignement des salutations royales aux jeunes générations au palais royal de Naba Sonré, Chef de canton de Ipelcé, une conférence publique, une rue marchande, des prestations d’artistes, entre autres.

Outre ces activités, les organisateurs ont fait un don d’une tonne de riz, soit 40 sacs de 25 kg et des nattes à des personnes vulnérables de la localité.

Cette journée a servi de tribune pour Mme Kiemtoré d’inviter l’ensemble des fils et filles et des forces vives sans distinction, à toujours promouvoir les valeurs culturelles et renforcer la cohésion sociale pour une paix durable et un développement harmonieux de la commune de Ipelcé.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata