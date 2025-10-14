Burkina-Bazèga-Éducation-Excellence-Scolaire

Bazèga/Excellence scolaire : Le lycée de Pissi à Saponé célèbre ses meilleurs élèves

Kombissiri, 13 octobre 2025 (AIB) – Le lycée de Pissi dans la commune de Saponé province du Bazèga pour sa performance de 100% au baccalauréat 2025, a célébré le samedi 11 octobre 2025, la cérémonie de l’excellence scolaire. Plusieurs élèves des différentes classes de l’établissement ont été récompensés à cette occasion.

Le village de Pissi dans la commune de Saponé a connu une ambiance festive atypique dans la matinée du samedi 11 octobre 2025.

Et pour cause, les populations et les ressortissants de la localité se sont fortement mobilisés pour vivre la toute première édition de la journée de l’excellence scolaire du lycée du village, suite à la performance de 100% au baccalauréat 2025.

Cette cérémonie a été l’occasion de magnifier les mérites de plusieurs élèves de toutes les classes de la 6è à la Terminale. Des prix composés, d’un ordinateur portable, de vélos, de fournitures scolaires et des sacs d’école ont été décernés aux lauréats pour leurs résultats au cours de l’année scolaire 2024-2025.

Ces prix ont été décernés à la meilleure élève au Bac, aux 2 meilleurs au BEPC (une fille et un garçon), aux deux meilleurs de chaque classe et à la meilleure fille du lycée de la classe de 6è avec une moyenne de 18,14/20.

La directrice provinciale de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Bazèga, madame Bozié Marie Gilberte Somé au nom de la directrice régionale du Nazinon, a félicité les lauréats, les enseignants et le personnel administratif pour les résultats obtenus. ‹‹Votre détermination est une source d’inspiration pour vos camarades››, s’est-elle adressée aux lauréats. Madame Somé a également félicité et remercié la communauté éducative de Pissi pour leur engagement.

Le parrain de la cérémonie, Dr Georges Kafando a exhorté ses filleuls à garder cette détermination, à croire en leurs rêves et à ne jamais abandonner quelles que soient les difficultés.

Les partenaires de l’établissement ont aussi rémis du matériel et un tableau au personnel du lycée.

Selon le proviseur Alidou Zallé, le lycée de Pissi a obtenu pour la session de 2025, un taux de 100% au BAC, 70,77% au BEPC et un taux d’admission général de 72,19%.

En plus des séries A et D déjà existantes, le lycée accueille pour cette rentrée 2025-2026, l’enseignement technique option génie civil d’où son statut actuel d’établissement polyvalent, a précisé Mr Zallé.

