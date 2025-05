Burkina-Bazèga-Éducation-Don de vivres

Bazèga: »Convoy of Hope » offre des vivres destinés à restaurer 3260 candidats au CEP

Kombissiri, 28 mai 2025 (AIB) L’ONG Convoy of Hope a remis ce mardi 27 mai 2025 à Kombissiri, des vivres destinés à assurer une alimentation « saine et suffisante » à 3260 élèves, durant le déroulement de l’examen du Certificat d’études primaires (CEP)

À quelques jours de l’examen du certificat d’étude primaire (CEP) session de 2025, l’ONG Convoy of Hope, fidèle à sa tradition, a procédé pour la cinquième année consécutive, à une remise de vivres divers au profit de certains élèves candidats de la province du Bazèga.

Les vivres remis sont composés de 105 cartons de 15 kg de riz, 95 bouteilles huile végétale de 5 litres, 135 sachets de 5 kg de pâte alimentaire, 175 sachets de 1 kg de sucre et 335 boîtes de lait concentré sucré. Outre ces denrées, s’ajoutent des paquets de thé et de nescafé pour les examinateurs. Le coût total de ces vivres s’élève à 5.113.750 FCFA.

L don profitera à 3260 élèves des communes de Doulougou, Gaongo, Kombissiri, Saponé et Toécé issus de 95 écoles, répartis dans 19 centres d’examen.

Selon madame Dintoumda/Ilboudo Alida chargée de nutrition à Convoy of Hope, cette remise entre dans le cadre des activités de l’ONG pour la qualité de l’éducation et vise surtout à mettre les candidats dans de bonnes conditions de composition.

Le représentant du directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga, Toussaint Lallé a remercié le donateur pour cet important accompagnement et a traduit la reconnaissance du directeur provincial en charge de l’éducation primaire envers le donateur.

Ces vivres selon M. Lallé, contribueront énormément à mettre les candidats dans de meilleures conditions pendant l’examen.

En plus des élèves du Bazèga, des élèves d’autres régions du Burkina Faso bénéficient également du même don de l’ONG Convoy of Hope.

Pour rappel, Convoy of Hope parraine des dizaines d’écoles de la province du Bazèga dans le domaine de la nutrition des élèves en dotant des cantines scolaires de vivres.

Agence d’information du Burkina

TPT/yos