Burkina-Bazèga-Examens-scolaires-CEP-2025

Bazèga: 6726 candidats en lice pour le CEP et l’entrée en 6è, session 2025

Kombissiri, 6 juin 2025 (AIB)- L’examen du Certificat d’Études Primaires (CEP) et le concours d’entrée en 6e ont débuté mardi 3 juin 2025 dans la province du Bazèga, avec 6 726 candidats inscrits. Le lancement officiel s’est tenu à l’école « Gana A » dans la commune de Doulougou, en présence du Haut-commissaire de la province, madame Téné Justine Kientega/Ilboudo, et du directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, monsieur Claude Ouédraogo.

La session 2025 de l’examen du CEP (certificat d’étude primaire) et du concours d’entrée en 6è ont débuté ce mardi 3 juin 2025 sur toute l’étendue de la province du Bazèga, à l’instar des autres localités du Burkina Faso.

L’école » Gana A », centre d’examen dans la commune de Doulougou, a servi de cadre pour le lancement officiel de la présente session dans la province qui enregistre 6726 candidats inscrits.

Les candidats sont répartis dans 44 centres d’examen couvrant les 8 circonscriptions d’éducation de base (CEB) de la province. Notons qu’à cette session, 75 candidats composent en langue mooré.

Le Haut-commissaire de la province, madame Téné Justine Kientega/Ilboudo, a procédé à l’ouverture officielle de la première enveloppe contenant l’épreuve de rédaction, marquant ainsi le coup d’envoi des épreuves, en présence de plusieurs officiels, dont le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazèga, monsieur Claude Ouédraogo.

Avant le début effectif des compositions, madame Kientega a adressé des mots d’encouragement aux candidats, les invitant à garder leur calme, à faire confiance en leurs capacités et à donner le meilleur d’eux.

Elle a par ailleurs souhaité une excellente session à l’ensemble des candidats de la province.

Pour rappel, lors de la session 2024, la province du Bazèga avait enregistré un taux de succès global de 85,46 % au CEP, avec 5 985 admis sur 7 003 candidats, un résultat attribué aux efforts conjoints des acteurs éducatifs de la région.

Agence d’information du Burkina

TPT/MZ