Banwa/Tournoi inter services : La sofitex remporte son 7e trophée

Solenzo, 2 mars(AIB)-L’equipe de la Sofitex a remporté hier samedi sa 7e coupe du tournoi interservices des Banwa en battant en finale au tir au but celle de l’administration générale.

La finale de la 9è édition du tournoi inter service des Banwa a connu son apothéose le samedi 1er mars 2025 en présence des autorités et de nombreux amoureux du ballon rond.

Malgré les occasions de buts de part et d’autres, le score final à du temps réglementaire était de zéro but partout.

Le moment fatidique des tirs aux buts a permis à l’équipe de la sofitex de remporter le trophée à sa 7è fois consécutive.

L’équipe victorieuse repart avec le trophée, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 65 000f.

La deuxième du tournoi, l’administration générale a reçu un ballon, un jeu de maillot et la somme de 50 000f.

Des prix spéciaux et des attestations de reconnaissance ont été décernés à certains joueurs et à des personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette édition.

Le parrain de cette neuvième édition de la compétition interservices, Mathieu Ouédraogo a indiqué que la victoire finale est celle de toute la population et en particulier celle de l’administration provinciale dont le personnel a su se mobiliser autour de ce tournoi qui leur aura permis de se défouler sainement après des périodes troubles qu’à connu notre province ».

Pour sa part, le Haut commissaire de la province, Sanfiénalé Joseph Sirima a exhorté à perpétuer l’esprit de solidarité, de paix, de cohésion sociale et de fraternité dans lequel ce tournoi s’est inscrit.

