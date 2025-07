Burkina/Banwa-Société-Humanitaire-Projet-Lancement

Banwa : Le projet Care Burkina/Niger vole au secours des personnes vulnérables des Banwa

Solenzo, 9 Juil. 2025 – Le haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, a lancé le mardi 8 juillet 2025 à Solenzo, le projet CARE Burkina/Niger. Ce projet est réalisé en partenariat avec l’association wupakuwe qui intervient dans trois domaines notamment, la sécurité alimentaire et moyen d’existence, la santé nutrition des enfants vulnérables et les Violences basées sur le genre (VBG).

D’un coût global de 656 700 000 FCFA, financé par le Fond humanitaire régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC), ce projet va permettre aux personnes les plus vulnérables notamment, les Personnes déplacées internes (PDI) et les hôtes, à subvenir à leurs besoins et à lutter contre la précarité alimentaire.

Selon le chef de projet et réponse multisectorielle, Inoussa Kiemde, le projet intervient à Sanaba et à Nouna.

« Les objectifs de ce projet à Sanaba vise à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables, à restaurer la dignité humaine et à offrir un espoir aux plus vulnérables qui sont affectées par la crise sécuritaire », a-t-il ajouté.

Prévu du 15 octobre 2024 au 15 décembre 2025, les populations vulnérables bénéficieront de vivres, d’un service de santé, de nutrition et de protection des communautés.

Le haut-commissaire a appelé l’ensemble des participants ainsi que les responsables des différentes couches sociales à épouser ce projet qui va permettre de restaurer la dignité humaine car selon lui, la vulnérabilité peut pousser l’être humain à agir souvent contre son gré.

Agence d’information du Burkina

