Bam : Le haut-commissaire exhorte à davantage d’engagement patriotique et de résilience

Kongoussi, 7 août 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a appelé, jeudi, à plus d’engagement patriotique, de solidarité et de résilience, à l’occasion de la montée mensuelle du drapeau national à la Brigade territoriale de gendarmerie de Kongoussi, commandée par l’adjudant-chef Achille Kouraogo.

Devant les corps constitués composés des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des différentes composantes de la population, le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, a salué la mobilisation générale autour de ce rituel républicain, symbole d’unité, de souveraineté et d’engagement commun.

« Le drapeau du Burkina Faso n’est pas un simple tissu agité par le vent. Il est la mémoire de nos luttes, le reflet de notre dignité et la preuve de notre indépendance chèrement acquise », a-t-il déclaré.

Dans un contexte de défis sécuritaires majeurs, ce moment solennel prend, selon lui, une portée particulière. Il devient un acte de résistance et de résilience, un message clair que le peuple burkinabè est debout, uni et déterminé à ne pas céder.

Karim Ouédraogo a rendu un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux populations résilientes du Bam. Il a souligné que malgré l’adversité, l’État reste présent dans la province.

« Chaque lever du drapeau national est désormais un acte de bravoure, un cri d’espoir et de souveraineté », a-t-il martelé.

Le haut-commissaire a également évoqué la Révolution Populaire Progressiste (RPP), proclamée le 1er avril 2025 par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Il a salué cette dynamique de réappropriation de la souveraineté nationale, du travail et de l’unité.

« Le Burkina Faso parle aujourd’hui à l’Afrique et montre qu’un peuple éveillé et uni peut vaincre toutes les formes de domination », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé sa gratitude au commandant de brigade Achille Kouraogo et à ses hommes pour les dispositions prises pour la réussite de cette cérémonie, tout en rendant un hommage appuyé aux anciens, qu’il a qualifiés de « boussole et source d’inspiration ».

« Que la révolution vive dans nos actes, nos choix, nos luttes ! Vive le Burkina Faso libre, souverain et debout ! », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

AR/ata