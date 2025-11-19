Bam : La gendarmerie de Kongoussi quitte officiellement la ville dans le cadre de la réorganisation sécuritaire

Kongoussi, 19 novembre 2025 (AIB) – La brigade territoriale de gendarmerie de Kongoussi a officiellement quitté la ville ce mercredi, conformément à la nouvelle réorganisation sécuritaire qui confie désormais la protection des centres urbains à la police nationale, tandis que la gendarmerie renforcera son déploiement dans les zones rurales.

Cette réorganisation s’appuie sur la loi portant sécurité nationale, qui définit la police nationale comme force compétente en matière de police judiciaire en milieu urbain et la gendarmerie comme force chargée des zones rurales et départementales.

La cérémonie de passation a été supervisée par le directeur provincial de la police nationale du Bam, le Commissaire principal Kito Yaya Soulama, et le Commandant de compagnie de la gendarmerie du Bam, le Lieutenant Zerbo Ousmane.

Selon le Lieutenant Zerbo, ce changement implique notamment le transfert des missions de police judiciaire à la police nationale.

« Désormais, pour toute affaire relevant de la police judiciaire à Kongoussi, même un gendarme devra se référer à la police nationale », a-t-il expliqué.

Il a toutefois indiqué que la gendarmerie restera visible dans la ville, grâce à l’arrivée prochaine de la compagnie et d’un escadron.

« Pour les missions de sécurité publique, nous continuerons d’appuyer la police nationale », a-t-il promis.

Il a par ailleurs annoncé que tout le personnel de la brigade territoriale a été réaffecté dans d’autres unités, et que la présence de la gendarmerie sera renforcée dans les communes rurales du Bam, notamment à Sabcé, Rouko, Tikaré et Guibaré.

Désormais, le commissariat central de police de la ville de Kongoussi occupera les locaux de la brigade.

Le commandant de brigade sortant, l’Adjudant-chef Achille Kouraogo, a salué la franche collaboration entretenue avec les autorités locales et les populations durant son séjour à Kongoussi.

Rappelons que la gendarmerie de Kongoussi a été implantée entre 1964 et 1966.

Agence d’Information du Burkina

AR/Red