Burkina-Éducation-Évaluation

Bam/Éducation : plus de 1400 candidats composent pour l’évaluation certificative 2025

Kongoussi, 20 mai 2025 (AIB)- L’évaluation certificative de l’éducation non formelle a débuté ce lundi, dans la province du Bam, avec un total de 1417 candidats répartis dans 45 centres, a constaté l’AIB sur place.

Le Haut-commissaire de la province du Bam, Karim Ouédraogo, a ouvert officiellement la première enveloppe contenant l’épreuve d’étude de texte, marquant le lancement effectif des épreuves au centre de Lioudougou A, au secteur 5 de Kongoussi.

Le directeur provincial de l’Education préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bam, Naba Ilboudo, s’est réjoui du bon déroulement du processus d’organisation de l’examen et a rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir un déroulement serein et sécurisé dans l’ensemble des centres de la province.

« Les superviseurs, surveillants et correcteurs ont été mobilisés. Les épreuves sont arrivées à temps et les candidats sont présents dans les différents centres de compositions », a-t-il précisé.

Selon M. Ilboudo, les résultats sont attendus autour du 27 mai 2025 et permettront aux candidats de valider leurs acquis et, pour certains, d’accéder à des formations qualifiantes ou à des activités génératrices de revenus.

En rappel, l’examen de certification de l’éducation non formelle concerne des apprenants adultes et jeunes non scolarisés, ayant suivi un programme d’alphabétisation et de formation.

Agence d’information du Burkina

AR/BBP