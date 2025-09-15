Bam : Bissa Gold offre 90 tonnes de vivres aux populations impactées et déplacées internes de Sabcé

Kongoussi, 15 sept. 2025 (AIB) – La société minière Bissa Gold a remis, vendredi à Sabcé, 90 tonnes de maïs, aux populations impactées et déplacés internes de de la commune.

Pour le responsable des relations communautaires de la mine, Kayaba Kaboré, ce geste vise à accompagner les communautés en ce moment particulier. « Nous sommes à une période où les récoltes ne sont pas mûres. Nous savons aussi que les communautés impactées ont accueilli beaucoup de déplacés internes. C’est pourquoi nous avons décidé d’agir pour leur permettre d’être à l’abri du besoin en attendant les récoltes », a-t-il confié.

M. Kaboré a précisé que ce don s’inscrit dans un programme plus large. « Pour cette année, ce sont 500 tonnes de vivres dune valeur estimée a plus de 125 millions de Fcfa qui seront distribuées dans toutes les zones impactées par Bissa Gold », a-t-il ajouté. Il a rappeaé que ces actions sont rendues possibles grâce à l’engagement des responsables de la mine, notamment du directeur pays et du directeur général.

Il a enfin invité les populations bénéficiaires à accompagner la société dans ses activités afin de favoriser un climat de coopération et de confiance mutuelle.

Le préfet Président de la délégation spéciale (PDS) de Sabcé, Aristide Bado, qui a réceptionné le don, a salué un appui « important » qui contribuera à soulager les ménages bénéficiaires. « Cet appui vient à point nommé et va contribuer à soulager les populations qui traversent une période difficile », a-t-il déclaré, tout en félicitant la société minière pour sa régularité dans les actions de solidarité.

Le représentant des bénéficiaires, Soumaila Sawadogo, a également exprimé sa gratitude aux responsables de Bissa Gold, et assuré que les vivres seront utilisés à bon escient. « Nous rassurons les donateurs et les autorités locales que les vivres reçus seront réellement utilisés dans nos ménages et de façon transparente », a-t-il insisté.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata