Balé/Résultats définitifs du BEPC : 46,93% ,1903 admis et 17,62 pour la meilleure élève

Boromo, le 16 juin2025(AIB) – Les résultats définitifs du Brevet d’étude du second cycle (BEPC) dans la province des Balé donnent 1903 admis, avec un taux de succès de 46,93%.

Les statistiques de l’examen sont connus à l’issu des proclamations des résultats du second tour dans l’ensemble des jurys de la province dans l’après-midi du samedi 14 juin2025.

Les dix-sept jurys de l’examen du BEPC ont proclamé les derniers résultats de la session dans l’après-midi du 14 juin.

Selon le bilan provisoire des statistiques du service des examen et concours la province des Balé a réalisé un taux de succès de 46, 93% avec 1903 admis sur 4055 candidats présents. Au nombre des admis on compte 918 garçons contre 985 filles. Ce taux de succès est le 3è meilleur de la région de la Boucle du Mouhoun pour les six provinces.

Le jury de Pompoi est le meilleur de la province avec un taux de succès de 56,25%. Les meilleurs jurys de la province sont respectivement, Pompoi 56,25, Bitiako-Kalembouly 54,55%, fara1 52,97%, Ouahabou 51,49%, Boromo1 51,29%, Fara2 50,99%.

Neuf jurys ont fait un taux de succès compris entre 40 à49%. Les plus faibles taux ont été enregistrés dans le jury de Poura 34,31% et Yaho 38,42%.

La plus forte moyenne est 17,62, obtenue par Tondé Maicharatou du jury3 de Boromo.

Selon le chef de service des examens et concours le taux de succès de la province est légèrement en hausse par rapport à l’année dernière.

Aucun incident majeur n’a été enregistré. La session prendra fin le lundi 16 juin à minuit.

