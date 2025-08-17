Burkina/Balé-Immersion-Patriotique

Balé : Les bacheliers en immersion patriotique apportent des plants au site de reboisement de la forêt villageoise de Virou

Boromo, le 17 août (AIB) – Dans le cadre des activités de l’immersion patriotique, les bacheliers ont reçu des conseils pratiques sur la plantation d’arbres et mis en terre des centaines de plants, le dimanche 17 août 2025, sur le site de reboisement de la forêt villageoise de Virou dans la commune de Boromo.

Cette activité d’éducation environnementale a été conduite par la direction provinciale des eaux et forêts sur le site de reboisement de la forêt villageoise de Virou, à 7km de Boromo.

Le haut-commissaire de la province des Balé, Martin Bako, ainsi que plusieurs autorités administratives locales et le directeur régional des eaux et forêts de la région de Bankui, Ali Coulibaly, et des représentants du village ont assisté à l’application des bonnes pratiques acquises par les campeurs en reboisant le site de 6 hectares des espèces de plants à valeurs utilitaires.

Ainsi, les bacheliers ont apporté leur contribution à l’engagement patriotique à reverdir le Faso. Les encadreurs les ont conseillés de prendre soin des arbres qu’ils plantent, comme ils le font pour leurs corps.

Face au devoir d’écocitoyenneté appris et accompli par les nouveaux bacheliers, les autorités ont traduit leur satisfaction.

Selon le directeur régional des eaux et forêts de la région de Bankui, Ali Coulibaly, cette activité a transmis le goût de reboisement aux bacheliers. En outre, M. Coulibaly s’est réjoui de leur engagement à participer au reverdissement du pays, au-delà de ce site.

Pour le directeur provincial de l’enseignement secondaire, le site reboisé servira de lieu de pèlerinage pour la prochaine promotion des bacheliers qui pourront voir ce que leurs devanciers ont accompli.

Le site de reboisement de la forêt villageoise de Virou s’étend sur douze hectares. Le site reboisé couvre six hectares avec une clôture et un forage d’eau qui vont contribuer à l’entretien des plants.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk-ata