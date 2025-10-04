Burkina/Balé-JEPPC

Balé/Lancement de la 2è phase des JEPPC : Le PDS de Bagassi partage le message du chef de l’état avec la population de Bagassi

Bagassi, le 2 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la phase 2 des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, la commune de Bagassi a, à l’instar des autres localités du Burkina Faso, a procédé, le jeudi 2 octobre 2025 à la montée des couleurs nationales dans l’enceinte de la mairie.

Placée sous le thème « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! », la cérémonie a mobilisé les corps constitués, les forces de défense et de sécurité, les autorités locales ainsi que les organisations de la société civile.

À l’issue de la lecture du message du chef de l’état, le président de la délégation spéciale M. Ouédraogo Souleymane, a rappelé que le chef de l’État a utilisé la formule « Je nous engage », pour signifier que chaque Burkinabè doit s’approprier les valeurs prônées, à l’exemple du premier responsable du pays.

Le PDS a surtout insisté sur deux points essentiels du discours présidentiel : la préservation des biens publics et la lutte contre la corruption. « Il n’y a plus lieu de trop parler. Pour la corruption, les coupables seront punis. Quant aux biens publics, nous devons les préserver, car si cela n’est pas fait, c’est une énorme perte pour la Nation », a-t-il martelé.

En terminant, le PDS a remercié l’ensemble des acteurs présents et les a invités à transformer cet appel en actions concrètes au service du patriotisme et du développement local.

