Balé : La population de Boromo célèbre le 15 mai à travers des rituels, des invocations et des sacrifices pour la nation

Boromo, le 15 mai 2025 (AIB)-La célébration de la journée des traditions et des coutumes a été marquée par une cérémonie de rituel, d’invocation et de sacrifice à l’autel des sacrifices au secteur 02 de Boromo dans la matinée du jeudi 15 mai 2025. L’office a été dirigée par le « Inu » ou chef de terre, Tchèbelè Sougué, entouré de ses notables en présence d’une forte délégation des autorités administratives locales conduite par le haut-commissaire de la province, Martin Bako.

Les coutumes et les traditions locales sont en honneur dans la province des Balé le jeudi 15 mai. Dans la ville de Boromo, les adeptes des traditions et des coutumes ont convergé au quartier winien où a eu des rituels, des invocations des mânes des ancêtres et des sacrifices pour la paix, la cohésion sociale mais aussi les besoins individuels.

La cérémonie a connu des sacrifices pour la nation puis les requêtes individuelles des personnes sans distinction ethniques, venues solliciter la faveur des ancêtres pour diverses raisons. A cet effet le « Inu » et ses notables ont formulé des vœux de bonheur de santé, de paix et de sécurité pour tout le Burkina Faso. Ils ont aussi invoqué les mânes des ancêtres et l’esprit des sites sacrés du village en faveur des autorités afin qu’ils puissent accomplir et réussir leur mission.

Les autorités coutumières se sont réjouies de l’instauration de cette journée et le regain de la jeunesse pour les traditions et les coutumes.

La délégation des autorités locales a assisté aux rituels. Elle a également communié avec la communauté. La présence des autorités a été fortement apprécié par les notables.

Selon le haut-commissaire de la province, Martin Bako, le 15 mai est une journée dédiée à la religion coutumière. Il était important pour nous de venir leur présenter nos vœux et aussi les remercier pour toutes les prières qu’ils vont pour que la cohésion règne non seulement à Boromo mais aussi dans le pays entier a dit M. Bako.

« Nous sommes venus également nous recommander à leur prière, recommander le gouvernement et le pays entier afin que la paix revienne au Burkina Faso », a-t-il ajouté.

L’autorité provinciale a également affirmé que la fête se déroule bien dans toute la province et des rituels sont en cours dans les communes selon les échos qui lui parviennent.

Agence d’Information du Burkina

