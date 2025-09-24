Balé: La commune de Fara a investi plus dans le domaine de l’environnement et l’eau entre 2022 et 2024

Fara: le 17 sept.2025 (AIB)- La Délégation Spéciale de la commune de Fara a tenue la 3e session de son cadre de Concertation le mercredi 17 septembre 2025.A cet effet les acteurs ont fait le bilan des investissements de la période de 2022 à 2024.

Cet espace de dialogue et de participation citoyenne pour la transparence dans la gestion des affaires de la commune a connu la participation des représentants des couches socio-professionnelles et du haut commissaire de la province,Martin Bako.

Le bilan des investissements de 2022, 2023 et 2024 a été présenté par le Sécrétaire général de la mairie, Mohamadi Zongo. Il ressort que 143.774.948 FCFA ont été injectés dans les domaines de l’ éducation, la santé, les infrastructures routières, les aménagements de bas-fond, de jardin, des lampadaires.

Ces investissements ont été assurés par le fond minier de développement local, le PGPC/REDD+, le budget communal et le PUDTR.

C’est le domaine de l’environnement et l’eau qui a enregistré plus d’investissement, suivi de l’éducation. Les chantiers en perspective sont entre autres les travaux de construction d’une salle de conférence à la mairie, la réalisation d’un parc à vaccination, les travaux de construction d’un plateau omnisports au stade communal Zonou Issa.

Après les différents bilans, des échanges interactifs ont contribué à éclairer et à sensibiliser les membres du cadre. Tous ont convenu que le développement endogène est le meilleur et ne peut être une réalité que lorsque les filles et fils de la commune s’uniront.

Pour une meilleure implication des populations au développement local, des recommandations ont été faites par les autorités locales.

Les filles et fils de la commune ont dit avoir pris bonne note puis ils ont pris l’engagement de mieux travailler à l’édification de la commune de Fara.

C’est le Préfet, président de la délégation spéciale de la commune, Aloys Ouango qui a prononcé le mot de bienvenue et d’ouverture de la session.

Le haut commissaire invité special du cadre, a exhorté la population à soutenir les initiatives du gouvernement et à apporter également des initiatives pour le développement local endogène prôné par les autorités de notre pays.

Agence d’Information du Burkina

EK//OM/yos