Balé : Des citoyens offrent des vivres, de l’eau et des services pour l’immersion patriotique des bacheliers

Boromo, le 16 août 2025(AIB) – La direction provinciale de l’enseignement secondaire a reçu des dons en vivres et de l’eau offerts par des citoyens et des associations de la ville de Boromo, une entreprise d’électricité s’est engagée au dépannage sur les sites d’accueil en guise de solidarité à l’initiative d’immersion patriotique des nouveaux bacheliers de la province des Balé.

Dans cet élan de solidarité une tonne et demi de riz, des bidons d’huile, des cartons de spaghetti, du thé et du café ont été reçus. Les vivres sont de l’association des hôteliers et restaurateurs des Balé avec une demi tonne de riz et une tonne de la part d’un particulier du nom de Jumeau Naaba. Un jeune producteur d’eau a également offert 70 paquets d’eau minéral Dankan dji en sachet.

Par ailleurs, une entreprise d’installation en électricité a décidé de faire des travaux de dépannage sur les trois sites d’accueil d’immersion.

Les informations ont été données par la directeur provinciale de l’enseignement secondaire, Kèlétigui Soulama. M. Soulama a apprécié cet élan de solidarité des fils et filles de la province des Balé à l’endroit des bacheliers en immersion patriotique.

